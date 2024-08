VIDEO: Delincuente dispara contra hogares en Naucalpan; vecinos piden seguridad

Comparta este artículo

Naucalpan, Estado de México.- Los vecinos de San Mateo Nopala, en Naucalpan, Estado de México, han exigido a las autoridades mayor seguridad después de que en redes sociales circulara y se hiciera viral un video en el que un hombre se acerca a los domicilios y comienza a disparar sin motivo alguno. Todo ello quedó captado en las cámaras de videovigilancia de la zona. Razón por la cual todos los pobladores de la zona exigen a las autoridades operativos para garantizar su bienestar.

Ante este nuevo acto de violencia que tiene lugar en la Colonia San Mateo Nopala, los vecinos de Naucalpan han señalado que se encuentran hartos del aumento de la delincuencia y la inseguridad que padecen en distintas partes del municipio mexiquense, razón por la cual ahora exigen a las autoridades que les brinden mayor seguridad para poder salir tranquilos de sus hogares durante las noches.

Las cámaras de videovigilancia de un domicilio de la Colonia San Mateo Nopala Captaron este nuevo hecho de violencia que tiene lugar en Naucalpan. En el material audiovisual se puede observar el momento exacto en el que un hombre a bordo de un vehículo realizó múltiples detonaciones de arma de fuego, Lo anterior tuvo lugar la madrugada del sábado 19 de agosto y se hizo viral en las redes sociales.

Balacera en Naucalpan, foto: especial

Los disparos tuvieron lugar en la calle corregidora, cuando el hombre, en un automóvil color rojo, se acercó a los domicilios y comenzó a disparar al aire. Esto ocasionó el temor entre vecinos, quienes tuvieron que esconderse al interior de sus hogares para no ser alcanzados por las bandas. Además, comentaron que esto se ha vuelto cotidiano, ya que no hay un día en el que no se registren actos delictivos en la zona.

Asaltos, extorsiones, secuestros y homicidios son el pan de cada día para los habitantes de Naucalpan, quienes ya se han manifestado en reiteradas ocasiones para que incrementen la seguridad en la zona. El alto índice delictivo es debido a la presencia de múltiples organizaciones criminales que se dedican a la extorsión y venta de drogas, sobre todo en las universidades de la zona, por lo que la seguridad ha sido la ausente en la actual administración.

Fuente: Tribuna