Vecinos atan a ladrón y exigen cortar sus manos en Cuajimalpa; robó una iglesia

Ciudad de México.- Hartos de que un hombre, identificado como Adán ‘N’, ingresara a la iglesia a robar las limosnas, la gente decidió que era buen momento de darle una lección, por lo que, al capturarlo, optaron por atarlo y amenazar con amputarle las manos con un machete para que no volviera a ingresar al templo católico; por fortuna para el ladrón, las autoridades lograron rescatarlo del predicamento en el que él mismo se había metido.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Pila, sitio en el que Adán ingresó recientemente para robarse las ofrendas de los creyentes. Según reportes, esta no era la primera vez que el sujeto entraba al templo, puesto hace tres meses ya lo había hecho y, en aquella ocasión, logró hacerse con la alcancía de limosnas, con lo que logró extraer una ganancia de siete mil pesos, aproximadamente; sin embargo, la segunda vez no tuvo tanta suerte.

Según reportan, la primera vez logró abandonar el lugar a través de una zona boscosa y no volvieron a verlo sino hasta días recientes, cuando volvió a entrar a la misma iglesia, pero esta vez la gente estaba preparada y lograron atraparlo con todo y el dinero que había ultrajado. Lejos de intentar entregar al ladrón ante las autoridades, los locatarios optaron por atarlo y obligarlo a caminar por la zona para gritarle improperios.

Como se mencionó anteriormente, la gente llevó de vuelta a la iglesia al asaltante, para amenazarlo con amputar sus manos con un machete; sin embargo, el sujeto logró ser rescatado por las autoridades, quienes calmaron a los locatarios mediante al diálogo. El sujeto no fue puesto en libertad, sino que fue llevado al Ministerio Público, donde se le investigará y, en caso de resultar culpable, será juzgado mediante a la ley.

Sujeto asalta iglesia y casi lo linchan

Créditos: Internet

