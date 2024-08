VIDEO: Asaltan combi en Puebla; en 1 minuto despojan a los pasajeros a punta de pistola

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- En medio de una ola de violencia en la República Mexicana, en la que diversos delitos se cometen día con día, el más común es el de asalto, mismo que suele ocurrir en el transporte público, el cual es utilizado con frecuencia por la gente de clase trabajadora; esto ha provocado que las personas o bien procuren evitarlo o intenten llevarse celulares de repuesto y hasta dinero oculto en otros lugares que no sea la cartera.

Un ejemplo de esta situación es el que ocurrió durante la mañana de este miércoles 21 de agosto, en las inmediaciones de la colonia Santa Lucía, al sur de la capital de Puebla, sitio en el que iba transitando una camioneta de la unidad ruta 8, la cual se encontraba laborando de manera cotidiana, cuando unos sujetos de entre 40 a 50 años ingresaron al vehículo y, como cualquier otra persona, pagaron su pasaje y procedieron a sentarse.

Sujetos asaltan combi con lujo de violencia en Puebla

Los hechos quedaron grabados a través de una cámara de seguridad que, precisamente, se encontraba en el interior de la combi; en ella se puede ver que los individuos están vestidos con una chamarra o sudadera, pantalón de mezclilla y tienen tez morena que puede variar entre lo oscura y la clara. Su complexión es delgada y uno de ellos tenía barba y bigote, mientras que el otro no parece tener bello capilar en el rostro.

Según información de un medio local, fueron nueve víctimas por el robo: ocho mujeres y un hombre, además del chofer. En el clip se puede apreciar a los individuos abordar en el vehículo y esperar unos segundos a que el operador avance, luego de ello, uno de los sujetos saca su arma y comienza a amagar a los pasajeros para que entreguen sus pertenencias: “Cámara mi gente como van, celulares y carteras. Dame el celular, tú chofer, siga manejando, dame el celular, sobres, sobres, sobres. El celular, sobre, no estoy jugando, dame el celular, sobre, sobre, sobre.”

Luego de ello, el asaltante comienza a amenazar a la gente para que no intenten recuperar sus pertenencias e ignora a una joven que le pide de favor que le devuelva su credencial de la escuela, para dirigirse al chofer, a quien le ordena que se detenga: “¡Aquí me vas a bajar sin hacer ped…. Quien me arme el ped… lo voy a balacear. Me vale ver… quien le caiga”. Cabe señalar que hasta el momento no se registran arrestados.

