Fatal accidente en Sonora: Atropellan a ciclista y se fugan; víctima muere en la calle

Caborca, Sonora.- Los accidentes siguen a la orden del día en el estado de Sonora. En esta ocasión, los responsables serían conductor imprudentes que, al manejar a exceso de velocidad, no pueden frenar y atropellan a transeúntes y hasta ciclistas. Los siniestros no solo provocan tránsito en la región, sino también la muerte de las víctimas, quienes en pocas ocasiones sobreviven. En tanto, las autoridades no reportan detenidos.

Uno de los ejemplos más recientes fue el atropellamiento de una mujer adulta en Ciudad Obregón, cuyo nombre era Celina. La mujer, de oficio maestra, se dirigía a la Iglesia cuando fue impactada por el conductor de un sedán, quien en lugar de socorrerla, se dio a la fuga. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSPM) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya buscan al responsable.

Hombre muere en Caborca tras ser atropellado. Foto: Facebook

Atropellan a ciclista en Caborca, Sonora

Otro ejemplo reciente sobre un atropellamiento en Sonora ahora ocurrió en el municipio de Caborca. La tarde del pasado miércoles 21 de agosto de 2024, elementos de diferentes órdenes del Gobierno se movilizaron en inmediaciones del Ejido El Coyote luego de que se reportara un fatal accidente: un hombre, hasta ahora de identidad desconocida, impacto su vehículo contra un ciclista.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, frente a la única tienda de conveniencia del Ejido. El choque fue tal, que el ciclista, una persona del sexo masculino de identidad desconocida, cayó en el asfaltó y comenzó a sangrar; en tanto, el presunto responsable huyó de la escena a toda velocidad. Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, a lo que se movilizaron policías, paramédicos y oficiales de la Fiscalía.

No hay detenidos tras muerte de ciclista

Tras confirman la muerte del ciclista, la zona quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la FGJES, para la realización de las diligencias correspondientes. Aunque se desplegó un operativo en la zona, no fue posible ubicar al responsable de este incidente, quien sigue siendo buscado por las autoridades. En tanto, el cuerpo del ahora fallecido fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense (Semefo).

