FOTO: Identifican a sujeto armado que asaltó con lujo de violencia a una combi en Puebla

Puebla, Puebla.- La jornada del pasado miércoles 21 de agosto te contamos en TRIBUNA sobre un asalto a mano armada que se registró en las inmediaciones de Puebla, sitio en el que ocho mujeres y un hombre fueron despojados de sus pertenencias a plena luz del día. Hasta el momento se desconoce si las autoridades se encuentran investigando el caso o si alguno de los afectados interpuso una denuncia por los hechos.

Todo ocurrió durante la mañana de ayer, cuando la combi de la ruta 8 se encontraba transitando en la colonia Santa Lucía, en el sur de la capital poblana, cuando dos sujetos, cubiertos con una gorra de cachucha ingresaron. En el video (que fue captado gracias a una cámara de seguridad de la propia unidad de transporte) se aprecia que ambos agresores ingresan de manera normal e incluso pagan su pasaje al chofer.

La camioneta arranca y, luego de unos segundos, uno de los individuos saca un arma y comienza a amagar a los pasajeros, a quienes les exige sus pertenencias: “Cámara mi gente como van, celulares y carteras. Dame el celular, tú chofer, siga manejando, dame el celular, sobres, sobres, sobres. El celular, sobre, no estoy jugando, dame el celular, sobre, sobre, sobre”, declara el asaltante, mientras la gente, resignada, entrega sus cosas.

En el clip, se escucha como una joven les pide de favor que le devuelvan su credencial de la escuela, pero es ignorada. El asaltante continúa amenazando a la gente y, una vez que obtuvo su botín, le ordena al chofer que se detenga: “¡Aquí me vas a bajar sin hacer ped…. Quien me arme el ped… lo voy a balacear. Me vale ver… quien le caiga”. El clip de los hechos antes mencionados fue publicado en X (red social antes conocida como Twitter), por lo que rápidamente se viralizó y ahora los internautas filtraron la identidad de quien podría ser el asaltante.

Identifican a presunto asaltante de combi en Puebla

Según reportes, uno de los acusados sería residente de la zona de Lomas Castillota, también se difundió una fotografía del supuesto asaltante; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado si la persona señalada es, en realidad, culpable del delito o simplemente se parece al criminal. Por ello mismo, será necesario esperar hasta que la policía brinde mayor información con respecto a lo ocurrido.

