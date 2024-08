VIDEO: Desesperado, hombre intenta escapar de una jauría de perros en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se piensa en los perros, la gente suele tener un sentimiento de amor, complicidad y hasta ternura. Y es que, estos cuadrúpedos peludos han logrado ganarse un lugar especial en el corazón de la gente que, incluso, hay quienes los tienen como si se trataran de sus hijos; sin embargo, hay que recordar que los canes continúan siendo animales, por lo que es normal que, de vez en cuando, el instinto venza a la lealtad.

Un ejemplo de ello es el que ocurrió en días recientes en las calles de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, sitio en el que un hombre fue atacado por una jauría compuesta por cuatro perros. Los hechos quedaron captados a través de un video que fue compartido por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez a través de su cuenta oficial de X (red social antes conocida como Twitter), donde se puede apreciar al hombre intentar escapar.

Hombre es atacado por una jauría de perros

Créditos: X @c4jimenez

En el clip de poco más de 1 minuto, se puede ver al sujeto, vestido de blanco, corriendo a lo largo de una calle, mientras intenta escapar de los cuatro perritos, los cuales lo vienen persiguiendo sin darle tregua. Con la finalidad de hacerse de un refugio, el individuo se sube a un automóvil color plateado que se encontró en la calle; es entonces que los canes lo rodean y continúan ladrando con la esperanza de alcanzar al desafortunado hombre.

En determinado momento, dos personas pasan por la calle y, sin quererlo, atraen la atención de uno de los perros, que parece ser un pastor alemán, mientras que los otros se concentran en un solo lado del auto; este momento es aprovechado por la víctima para escapar hacia otro vehículo, el cual logra escalar con facilidad. Las personas que se encontraban en el sitio se resguardaron atrás de una jardinera y es entonces que se corta el clip.

De acuerdo con algunos reportes, el escándalo que hicieron los canes fue tal que atrajo la atención de los vecinos, quienes optaron por contactar con control animal para que pudieran apoyar al hombre, quien parece ser logró ser rescatado ileso. Dado a que el video fue compartido en redes sociales, la gente no tardó en reaccionar al video con comentarios como: “Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto”, “Quiero mucho a los animalitos, tengo cinco adoptados, pero eso del video directo a dormirlos, si sus dueños no se hacen responsables, son un peligro. Un niño no la libra”.

Fuentes: Tribuna