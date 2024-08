El '27', amigo de Peso Pluma fue quien ayudó a la captura de 'El Mayo' Zambada

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Nuevos detalles han emergido sobre la emboscada y posterior captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Según recientes informes, Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias 'El 27', jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’, habría sido el encargado de capturar al capo de 76 años, amarrándolo y subiéndolo a la parte trasera de una camioneta antes de entregarlo a las autoridades estadounidenses.

El periodista Luis Chaparro, citando a una fuente cercana a Ismael Zambada Sicairos, alias ‘El Mayito Flaco’, hijo de 'El Mayo', reveló que la emboscada ocurrió el 25 de julio durante una reunión en el centro de eventos Huertos del Pedregal, ubicado en las afueras de Culiacán. ‘El Mayo’ acudió al encuentro con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sin saber que era una trampa tendida por ‘Los Chapitos’.

En una carta, ‘El Mayo’ narró los angustiosos momentos que vivió: "En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta", escribió. Tras ser subido a la camioneta, ‘El Mayo’ fue llevado en avión a Estados Unidos, donde finalmente fue detenido por las autoridades.

Hay que decir que Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como ‘El 27’, ganó notoriedad como uno de los líderes de seguridad de ‘Los Chapitos’ tras la captura de ‘El Nini’. Además de su rol en la emboscada a ‘El Mayo’, Figueroa Benítez está acusado en Estados Unidos de diversos delitos, incluyendo conspiración para el tráfico de fentanilo y posesión de ametralladoras. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 1 millón de pesos por información que conduzca a su captura.

El nombre de ‘El 27’ ha resonado en la cultura popular, siendo mencionado en la canción La People II de Peso Pluma, y en un corrido interpretado por Luis Conriquez. Este incidente subraya la compleja y violenta lucha por el control del Cártel de Sinaloa, donde las traiciones y alianzas cambian rápidamente el equilibrio de poder en el mundo del narcotráfico.

