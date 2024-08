Encarcelan 40 años a mujer por cobrar adeudo de $500 en tanda; abogado acusa injusticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En México son comunes las tandas como un método de ahorro. Se organizan en el trabajo, en la familia o entre vecinos. Aunque puede ser muy útil, también es susceptible a inconvenientes, como impuntualidad en los pagos. Un caso de tanda llegó hasta instancias legales. Esto ocurrió en el Estado de México, donde Alma Abigail, una mujer de 38 años, coordinó un ahorro colaborativo, sin saber que esto tendría consecuencias fatales para ella.

De acuerdo con medios de comunicación, Alma Abigail fue detenida por las autoridades y se enfrenta a una condena de 40 años de prisión en el Penal de Barrientos, luego de que una amiga suya la denunciara por el delito de extorsión. El caso inició en abril 2023, cuando la fémina que se dedicaba al oficio de albañilería y además brindaba servicio de limpieza a casas inició una tanda. Una de las integrantes era una persona identificada como 'J', con quien tenía una amistad de varios años.

Te podría interesar Ciudad Obregón Lo detienen por acosar a su exnovia y le hallan moto robada y droga en Ciudad Obregón

'J' se negaba a pagar los 500 pesos que le correspondían, pese a las numerosas insistencias por parte de Alma Abigail. Un día, 'J' llamó a su compañera a su casa, con la excusa de que le entregaría el dinero pendiente. A su llegada, la treintañera se encontró con agentes de seguridad que la esperaban. Enseguida, le informaron que tenía una orden de aprehensión por extorsión, por lo cual procedieron a esposarla.

'J' se negó a pagar 500 pesos

(Foto ilustrativa)

El caso presenta varias irregularidades, según acusó Carlos Olvera, abogado de la sentenciada. Explicó que durante el arresto, los oficiales cometieron varias acciones que atentaron contra la integridad de Alma. No sólo la golpearon, sino que también abusaron sexualmente de ella. La defensa denunció que los jueces que llevaban la carpeta se negaron a recibir pruebas para desahogar las acusaciones. A la par no le permitieron a Olvera realizar preguntas durante las audiencias que concluyeron el pasado 15 de agosto, en la que se dictó una pena equivalente a cuatro décadas tras las rejas.

El abogado aseguró que no se dará por vencido y apelará la sentencia. A su vez, lamentó que las autoridades hayan condenado a una persona inocente. "Piensan que condenarlas ayuda a decir que están haciendo algo para combatir la extorsión y no es así, porque están castigando a quienes no se dedican a eso, sin tomar en cuenta que eso arruina la vida de familias enteras".

Fuente: Tribuna Sonora