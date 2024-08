Gobernador de Sinaloa explica qué hay detrás del presunto 'Culiacanazo 2024'

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este jueves se presentaron enfrentamientos en Culiacán entre civiles armados y el Ejército, así como bloqueos por parte de narcotraficantes, lo que encendió rumores sobre la supuesta detención de Iván Archivaldo, uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Los hechos violentos encontrarían sentido en esta causa, al compararse con la revuelta registrada el pasado 17 de octubre de 2019, que ocurrió tras la detención de Ovidio Guzmán 'El Ratón', para quien exigían liberación inmediata. Ante las especulaciones, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, publicó un comunicado en el que explicó lo sucedido.

El texto fue publicado en redes sociales luego de que medios de comunicación empezaran a inferir que las balaceras y vehículos incendiados se debían a la captura de una figura del narco, no obstante, esta versión ya fue descartada. En el escrito, el mandatario pidió a la población conservar la calma y aseguró que el conflicto está siendo gestionado. A la par, recomendó no atender a noticias no verificadas que tienden a causar alarma.

Para mantenerse informados de manera correcta, instó a consultar fuentes oficiales. Por otra parte, detalló que las fuerzas de seguridad estaban realizando patrullajes de rutina para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Durante su recorrido fueron abordados por hombres vestidos de civiles que portaban armamento, mismo que descargaron en su dirección. El altercado se reportó en una comunidad de la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán.

A modo de refuerzo, se desplegaron elementos de los tres niveles de gobierno. Esta medida provocó que los sujetos desconocidos les prendieran fuego a dos unidades en la carretera México 15, a la altura de El Limón de los Ramos, "con el fin de dificultar las acciones de las autoridades, como se ha visto en los videos que circulan en redes sociales", concluyó el Gobernador en su comunicado.

La emergencia fue controlada y aseveró que no hay problema en Jesús María, ni en ningún otro punto de la ciudad. Mencionó que no hay víctimas fatales, personas heridas, ni detenciones. "Esperemos que así continúe, no hay indicios de que podamos tener alguna otra situación complicada", finalizó.

