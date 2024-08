Iván Archivaldo Guzmán no fue detenido en Culiacán, informa secretario de Seguridad de Sinaloa

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- En las últimas horas el nombre de Culiacán se colocó en los primeros lugares de las tendencias en las redes sociales y medios de comunicación debido a que se registraron narcobloqueos y enfrentamientos en distintos puntos del municipio y al poco tiempo trascendió la noticia de que Iván Archivaldo Guzmán Salazar había sido detenido. Tras un par de horas de incertidumbre, esta información ya fue desmentida.

Gerardo Mérida Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, habló en exclusiva para el portal noticioso Luz Noticias de YouTube y señaló que no tenían información de la captura del líder de Los Chapitos, como la versión que circulaba en redes: "No, no lo puedo confirmar, es una nota que lo mencionaron, lo mencionan a nivel nacional, hasta este momento podemos constatarlo, estamos desplazados y no tenemos conocimiento de algún evento de esa magnitud", señaló.

El funcionario estatal explicó que lo único de lo que tenían conocimiento es que hubo un enfrentamiento en Peñasco Paredón, donde miembros del Ejército Nacional fueron agredidos a balazos. Gerardo explicó que tras iniciar un operativo en busca de los agresores fue que se suscitó la quema de vehículos: "Nos bloquearon a la altura de El Limón de los Ramos, incendiaron dos unidades para que no se acerque más el personal".

Gerardo aseguró que la situación en Culiacán está controlada, por lo que hizo un llamado a la sociedad en general: "Mantener la calma, mantener la tranquilidad, pueden realizar las actividades cualquier actividad". Sin embargo, pidió a los ciudadanos no acercarse a la zona donde hubo disparos: "Sí hubo intercambios de disparos, pero hasta ahí nada más, todo está bajo control".

También el titular de Seguridad de Sinaloa destacó que no hubo "ninguna persona detenida" y tampoco hay víctimas mortales. Finalmente, reiteró que está "completamente controlado, ya no va a crecer, no va a seguir" la violencia en la capital sinaloense.

