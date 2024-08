Rubén Rocha llega a 'La Mañanera' de AMLO y revela cómo está Sinaloa tras el 'Jueves Negro'

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Como todos sabrán, el pasado jueves 29 de agosto, se registraron varios hechos violentos en la zona de Culiacán, Sinaloa, sitio en el que elementos del Ejército y personas armadas tuvieron varios enfrentamientos, lo que llevó a denominar a este día como el ‘Jueves Negro’. Prácticamente unas horas después el gobernador del estado acudió a la tradicional conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para responder a las inquietudes sobre el actual estado de la entidad.

En Palacio Nacional, Rubén Rocha Moya reveló que las cosas ya se han tranquilizado en Sinaloa y aclaró que todo se trató de un mero “incidente” que no tuvo mayores consecuencias. El Gobernador testificó que las cosas no escalaron y aseguró que ya no estaba ocurriendo nada en la zona: “Está tranquilo Sinaloa. Fue un incidente, pero no tiene más consecuencias. Se encontraron una patrulla del Ejército con una camioneta de gente armada, eso fue, pero no hay nada.”

Gobernador de Sinaloa asegura que todo está bien

Por otro lado, Moya fue cuestionado sobre si iría a rendir su declaración con respecto a lo ocurrido con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, a lo que respondió, de manera tranquila, que sí lo haría, pero esperaría hasta ser citado: “Cuando me llame, cuando me llamen”, con lo que dio por finalizado el tema, dejando en claro que las cosas en Sinaloa se encontraban bajo control.

¿Qué fue lo que ocurrió en Sinaloa durante el denominado ‘Jueves Negro’?

Fue a través de redes sociales, donde comenzaron a filtrarse testimonios y videos de bloqueos en diversas vialidades de Culiacán. Según reportes, las zonas más afectadas serían Paredones y Jesús María, sitio en el que se habrían enfrentado civiles armados contra elementos del Ejército Nacional. Varios personas aseguraron haber escuchado la detonación de armas de fuego, las cuales habrían sido continuas.

¿Cómo reaccionó la gente ante las declaraciones de Rubén Rocha Moya?

Una vez que las declaraciones del gobernador salieron a la luz, durante ‘La Mañanera’, la gente no tardó en mostrar su descontento a través de redes sociales como X (aplicación antes conocida como Twitter) donde abiertamente acusaron al gobernador de intentar ‘cubrir el Sol con un dedo’, debido a que consideran que los hechos ocurridos durante la jornada de ayer son serios y deben ser investigados debidamente.

