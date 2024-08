Alerta: Esto se sabe del secuestro de Maribel Juárez Blanquet, exalcaldesa de Angamacutiro

Morelia, Michoacán.- El estado de Michoacán está en alerta. El pasado sábado 03 de agosto de 2024, trascendió la privación ilegal de la libertad de Maribel Juárez Blanquet, exalcaldesa de Angamacutiro, cuyo paradero se sigue desconociendo. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) ya abrió una nueva carpeta de investigación por este ilícito, el cual confirmó que fue un secuestro por parte de un comando armado.

Maribel Juárez Blaquet fue secuestrada en Michoacán. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades michoacanos, la exedil, quien tiene 37 años de edad, fue interceptada por un comando armado el pasado sábado 03 de agosto, alrededor de las 09:00 horas, tiempo local. La víctima, presuntamente, fue plagiada sobre la carretera Miravalle-Angamacutiro, cuando iba en un vehículo en compañía de su hija, una mejor de edad, y su colaboradora Josefina Muñoz Rosales, rumbo a Morelia, la capital del estado.

Luego del presunto secuestro, se encontró a la hija de Juárez Blanquet dentro del automotor sola. Pasadas las 19:00 horas de la noche de este sábado, la Fiscalía de Michoacán emitió una ficha de búsqueda de Juárez Blanquet. En este se confirmaron los datos expuestos en en esta nota: "El día 3 de agosto del año 2024, Maribel fue vista por última vez en Angamacutiro, Michoacán, sin que hasta el momento se tenga noticia sobre su paradero, por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito".

No es la primera vez que esta funcionaria está en peligro en Michoacán. Durante su campaña en 2021, Maribel Juárez Blanquet recibió amenazas de muerte, por lo que optó por hacer promoción electoral con una escolta y en una camioneta blindada. La exalcaldesa del Partido de la Revolución Democrático (PRD) y actual regidora de Penjamillo declaró que no era cómodo para ella, pero sí una necesidad.

Quiero que sepan que a pesar de las amenazas que me han hecho, no me voy a dar por vencida”, exclamó la entonces presidenta municipal con licencia mientras intentaba reelegirse en el mismo municipio, donde hoy fue secuestrada.