AMLO confiesa: Los Chapitos pactaron entrega criminal con Gobierno de Estados Unidos

Ciudad de México.- Desde la captura de dos de los narcotraficantes más importantes en México, las autoridades estadounidenses se han mantenido muy herméticas, aunque descartaron que las aprehensiones se hayan efectuado en coordinación con el Gobierno mexicano. Pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló tener información sobre el caso.

De acuerdo con el mandatario, el hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán mantuvo conversaciones con Estados Unidos para llegar a un acuerdo. Más tarde esta declaración fue sustentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y añadió que Ovidio Guzmán López había formado parte de las negociaciones. De acuerdo con la dependencia, la fuente fue el Gobierno de Estados Unidos, aunque aseguró que había sido escueto y cuidadoso con los detalles que compartió.

A solicitud del presidente, Rosa Icela Rodríguez reveló que en el pacto se asentó la entrega de Joaquín Guzmán López, conocido como 'El Güero Moreno'. En cuanto a Ismael 'El Mayo' Zambada, aclaró que él no estaba contemplado en el plan, sin embargo, las autoridades lo encontraron también a bordo del avió privado que aterrizó en un aeropuerto de El Paso, Texas.

Además, el 26 de julio, al día siguiente de la captura de Guzmán López y Zambada García, Rosa Icela Rodríguez sugirió que Ovidio Guzmán podría convertirse en testigo protegido de Estados Unidos. "Esperamos tener un comunicado oficial pronto. Por ahora, se habla de una medida cautelar que podría indicar que eso es posible", adelantó. Esta declaración surgió después de que se descubriera que, dos días antes de la detención, el registro del Buró Federal de Prisiones (BOP) del menor de Los Chapitos había sido modificado con la nota 'liberado el 23 de julio'.

Tal actualización levantó sospechas, aunque después se aclaró que únicamente había sido trasladado del Centro Correccional Metropolitano (CCM) de Chicago, Illinois, a otra prisión por medidas de seguridad. Cabe destacar que Rodríguez ha sido muy cuidadosa con lo que puede o no decir en 'La Mañanera'. En una ocasión le preguntó a López Obrador: "¿Puedo explicar que...?", a lo que de inmediato el líder del Poder Ejecutivo respondió con un "No", tajante.

Nosotros tenemos que cuidar hasta tener información oficial, porque es un asunto delicado. Imagínense ustedes si no es delicado que, como aquí se dijo, estamos hablando de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo. Entonces, nosotros no queremos que una decisión que se tomó en este sentido, este acuerdo o no acuerdo, nos vaya a generar un conflicto interno mayor", subrayó.