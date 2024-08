Narcos en México: AMLO hace impresionante 'petición' a 'El Mayo' Zambada, detenido en EU

Ciudad de México.- Los detalles sobre la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada aún no han sido revelados por parte del Gobierno de Estados Unidos (EU). Sigue en duda si el capo, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y uno de los criminales más discretos y poderosos de México se entregó o fue entregado por un tercero. En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habría hecho una petición al criminal.

En la conferencia presidencial 'mañanera' de hoy, martes 06 de agosto de 2024, realizada en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario tabasqueño fue cuestionado sobre el presunto reporte que las autoridades estadounidenses presentarían al Gobierno de México respecto a la captura de 'El Mayo' Zamabada, la cual ocurrió el pasado jueves 25 de julio en Texas.

Ismael 'El Mayo' Zambada sigue detenido en EU. Foto: Internet

El fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) declaró que aún no ha sido entregado dicho reporte, y que no hay una fecha establecida para que la información sobre la detención de 'El Mayo' y de Joaquín Guzmán López (hijo de Joaquín 'El Chapo' Gumzán) sea presentada: "¿Para qué adelantamos vísperas o hacemos conjeturas? Mejor estamos solicitando información al Gobierno de EU.

Todavía no (hay fecha para el informe), todavía no, no tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener", mencionó AMLO.