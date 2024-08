Karina salió a trabajar y horas después fue hallada muerta en Veracruz; hay un detenido

Comparta este artículo

Xalapa, Veracruz.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó este jueves 8 de agosto que abrió una carpeta de investigación por el hallazgo esta mañana del cuerpo sin vida de Karina Juárez, mujer de 29 años de edad que había salido a trabajar ese día en la ciudad de Veracruz. El descubrimiento lo hizo la pareja sentimental de la fallecida, en un predio baldío de la colonia Colina de los Pájaros, en la misma ciudad.

De igual manera, la Fiscalía confirmó que elementos de la policía ministerial de investigación, arrestaron a una persona posiblemente relacionada con estos hechos. Sin embargo, no brindó mayor información sobre la identidad de la persona detenida y la posible causa de muerte de la víctima. Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales realizaron las diligencias de correspondientes en la escena del crimen, para el levantamientos del cuerpo y esclarecimiento de lo sucedido.

El cuerpo de Karina Juárez Hernández fue localizado la mañana de este jueves en un terreno baldío ubicado entre el fraccionamiento Ruba y la colonia Colina de los Pájaros. Los vecinos mencionaron que la joven llevaba 1 mes viviendo en Colina de los Pájaros. Se cree que salió temprano para tomar el autobús y dirigirse a su trabajo, momento en el cual habría sido atacada, asesinada y su cuerpo ocultado entre los matorrales.

Karina, quien vestía una camisa tipo polo azul y fue hallada semidesnuda, fue encontrada por su pareja sentimental. Según el testimonio de este, la mujer salió de su casa a las 5:00 horas para llegar a su trabajo a las 5:30. Al intentar comunicarse con ella para confirmar su llegada al trabajo alrededor de las 6:00 horas, no respondió el teléfono. Al no obtener respuesta, él acudió al trabajo de Karina a las 7:00 horas, donde le informaron que no había llegado.

De inmediato contactó a la Policía, quienes le sugirieron que buscara en el trayecto habitual que Karina tomaba para tomar el camión hacia su trabajo. Sin encontrar rastro de ella, decidió regresar a casa y recorrer el camino de la colonia Colina de los Pájaros, por donde pasaba la ruta del camión que Karina solía usar. Al observar que la maleza se veía movida, decidió buscar ahí y terminó encontrando el cuerpo de Karina, notificando a las autoridades.

El lugar donde Karina fue encontrada sin vida

Fuente: Tribuna