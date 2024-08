7 personas muertas y 4 heridas por ataque armado en carretera de Olinalá, Guerrero

Comparta este artículo

Olinalá, Guerrero.- Durante las últimas horas del pasado miércoles 7 de agosto se reportó un ataque armado en Olinalá, municipio de Guerrero, en el cual perdieron la vida siete personas, de acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE). Por este hecho las autoridades dieron inicio a una carpeta de investigación con el fin de reconocer a los responsables y presentarlos ante la justicia.

Medios locales detallaron que la agresión tuvo lugar sobre la carretera estatal, a la altura del crucero de Amatlicha e Ixcamilpa, a unos 40 minutos de la cabecera municipal. Las versiones consultadas apuntan a que los disparos fueron direccionados contra una camioneta con rumbo a Temalacatzingo, aunque no se tienen más detalles sobre las identidades de las víctimas, ni de las causas de este altercado.

Versiones no oficiales recabadas de algunos testigos mencionaron que los autores de los asesinatos habrían sido varios pobladores de Ahuacotzingo, Olinalá e Ixcamilpa que se pudieron de acuerdo para emboscar la unidad Nissan NP-300 color blanco, con placas de circulación del estado de Guerrero que había sido sustraída de sus dueños. No obstante, no existen fuentes policiales que confirmen dicha narrativa.

Adicional a los occisos, cuatro personas sufrieron lesiones (una mujer y tres hombres), quienes fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano para su atención médica. A la escena del crimen arribaron elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y personal de la Coordinación de los Servicios Periciales para recabar las evidencias pertinentes, entre ellas, aseguraron dos vehículos que presuntamente estarían implicados en el delito. Todas las víctimas se desplazaban a bordo de las dos unidades.

Habitantes compartieron fotografías del violento episodio, en ellas se muestran ambas camionetas, supuestamente blindadas, que de cualquier modo presentaron daños ocasionados por los impactos balísticos.

Comunicado de la Fiscalía tras el ataque en Olinalá

