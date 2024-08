VIDEO: Captan a madre mientras golpea brutalmente a su hijo de solo 4 años en Edomex

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- A través de un video compartido en redes sociales, una mujer fue exhibida golpeando brutalmente a su hijo de 4 años de edad, situación que causó indignación entre los usuarios. El lamentable hecho ocurrió en la vía pública del municipio de Ecatepec, Estado de México y en las imágenes se puede ver a la agresora escondida detrás de varios varios vehículos mientras le da puñetazos al menor de edad, directo en el estómago.

La madre incluso sostiene los brazos del infante, para que no pusiera resistencia mientras lo golpea con los puños. Por sus gestos, la mujer vigila mirando a sus alrededor para evitar ser descubierta. No obstante, no se dio cuenta de que una vecina la observaba desde su azotea. La testigo no pudo soportar más la escena de maltrato y hacia el final del video insulta a la mamá y le advierte que la agresión quedó grabada en video.

Fue detenida

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves que la señalada fue arrestada horas después de la agresión a su hijo. Esta fue identificada como Rosa Linda 'N', quien presuntamente estaría relacionada con el delito de violencia familiar en agravio del niño de 4 años en el municipio de Ecatepec, hechos que fueron grabados y dados a conocer a través de Internet y medios de comunicación.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron a esta persona en la colonia Santa María Tulpetlac y la presentaron ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Por lo que hace al niño, víctima de este delito, fue certificado en el Centro de Justicia para las Mujeres en Ecatepec, y dictaminado por personal especializado en perspectiva de género y niñez.

La Fiscalía mexiquense indicó que busca redes de apoyo familiares para la víctima. Además, señaló que solicitará al Poder Judicial prisión preventiva justificada para Rosa Linda 'N'.

Fuente: Tribuna y FGJEM