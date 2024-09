Sonora: Hallan cuatro vehículos "monstruo" con blindaje artesanal en taller clandestino

Comparta este artículo

Pitiquito, Sonora.- Cuatro vehículos con procesos de blindaje artesanal, de los denominados tipo monstruo, fueron asegurados durante un cateo realizado en un predio agrícola del ejido El Arenoso, ubicado en el municipio de Pitiquito, Sonora. Esta acción fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los vehículos se encontraban dentro de un almacén que funcionaba como taller para habilitarlos con placas metálicas y otras adecuaciones, mismos que fueron asegurados con base en una orden de cateo otorgada para recuperar indicios por el presunto delito de disparos indebidos de armas de fuego en el lugar, localizado a 30 kilometro al norte de la ciudad de Caborca y alrededor de 10 kilómetros sobre brechas de terracería hacia el este.

El mismo quedó asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Tres de los vehículos decomisados cuentan con reporte de robo: un pick up Dodge RAM, un pick up Ford F-350, doble cabina, color blanco y un pick up GMC Sierra, doble cabina, color gris, excepto el camión AM General Corporation. En el lugar también se encontraron siete casquillos percutidos calibre 50 milímetros y 24 vidrios balísticos (blindados).

Apenas el pasado jueves 29 de agosto, en la comunidad de Pitiquito, autoridades interceptaron un vehículo que era conducido a exceso de velocidad, y en su interior viajaban personas armadas, lo que dio comienzo a una persecución en el que fueron detonadas las mencionadas armas de fuego. En determinado momento, los sospechosos detuvieron la marcha, abandonaron el vehículo y escaparon de la zona a pie.

Tal y como suele ocurrir, las autoridades no lograron dar con los sujetos, pero elementos de Marina y AMIC, pudieron asegurar el vehículo. Si bien, no lograron identificar a los individuos, sí lograron asegurar un predio con diversos objetos, como 13 vehículos de distintas marcas y modelos (uno de ellos equipado con blindaje artesanal), 20 armas de fuego largas y un arma de fuego corta, municiones, chalecos antibalas, cargadores y equipo táctico de distintos tipos.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora