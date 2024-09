Ciudad Obregón: Fuerte incendio causa pánico y moviliza al heroico cuerpo Bomberos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este miércoles se activó, de nueva cuenta, el Código Rojo en Ciudad Obregón, sur del estado de Sonora. Durante las primeras horas del día se reportó un fuerte incendio que consumió una vivienda hecha de fibracel y madera. Si bien el siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar, sí consumió gran parte de la casa, donde estaban dos adultos mayores viviendo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, el fuerte incendio se desató la mañana de este miércoles 11 de septiembre de 2024, alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, en una casa ubicada en la calle Cabo San Lucas, entre Guaymas y Tabasco, en la colonia México de Ciudad Obregón. Se detalló que dos personas, adultas mayores, estaban dentro de la casa cuando el fuego comenzó a propagarse.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Vecinos que vieron salir el humo de la casa corrieron para ayudar a los habitantes, al mismo tiempo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como del heroico cuerpo de Bomberos, quienes con ayuda de una máquina extintora, lograron sofocar las llamas.

Debido a que el incendio no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. No obstante, información extraoficial señaló que el fuego arrasó casi completamente con la vivienda, por lo que los habitantes buscarán ayuda por parte de las autoridades para poder reconstruir su hogar. A la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado las causas del siniestro.

Agresión armada en Ciudad Obregón deja una víctima mortal

En otras noticias en materia de seguridad local, la noche de ayer, martes 10 de septiembre, se reportó una agresión armada en inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, igualmente en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. La víctima permanece en calidad de desconocida, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya investiga el móvil de este homicidio. TRIBUNA te comparte todos los detalles aquí.

Fuente: Tribuna