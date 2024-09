Con agresividad e incendios, protestan contra la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

Comparta este artículo

Iguala, Guerrero.- Un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa encabezó una manifestación para exigir resultados y mostrar descontento por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala. Durante la protesta se registraron incendios a automóviles. Hasta el corte de esta nota se contabilizan cinco vehículos, entre ellos, una camioneta pick-up. Para controlar la situación, acudieron bomberos a la zona siniestrada.

Hasta el corte de esta nota no se reportan personas heridas. Los daños se restringen a nivel material, sobre todo en el edificio que resguarda al Congreso del Estado, mismo al que le tiraron una puerta con ayuda de una camioneta. A su vez, se lanzaron petardos al interior. Cabe destacar que esta protesta ocurre para rememorar que, a 10 años del crimen, las autoridades siguen sin dar respuesta a lo sucedido.

Para dejar en claro sus inconformidades se apoyaron de pancartas en las que dejaron mensajes como "La lucha de una madre no termina porque un hijo no se olvida". Con ello, se urge a las autoridades a no dejar el caso de lado y seguir con las investigaciones. Con el objetivo de no ser reconocidos y sancionados por las actividades vandálicas, los presentes se cubrieron el rostro con telas.

Como recordaremos, fue el 26 de septiembre de 2014, cuando los alumnos iniciaron un viaje a Iguala, donde pretendían recaudar fondos y participar en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968. Estos planes se vieron interrumpidos al verse en medio de una contienda entre las autoridades y grupos armados. Durante la revuelta, los estudiantes fueron detenidos arbitrariamente y después de ello se perdió comunicación con ellos.

La versión inicial de la investigación señalaba que los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos y luego asesinados. Tras ellos, sus cuerpo fueron quemados en un basurero de Cocula. Sin embargo, esta versión, conocida como "la verdad histórica", fue cuestionada por diversas organizaciones y expertos.

Con fundamentos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) descartó esta explicación y expuso que ésta tenía varias irregularidades que no coincidían con las pruebas. Fue hasta el 2018, cuando el caso se retomó y para abordarlo se le atribuyó la tarea al Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. .

