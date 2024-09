Exhiben a diputada de Morena por participar en ‘narcofiesta’ y ella responde de esta manera

Ciudad de México. - La diputada de Morena, Daniela Taurino, se convirtió en el centro de una polémica tras la difusión de un video en redes sociales donde aparece en una 'narcofiesta'. En la grabación, que se hizo viral, la legisladora posa con fajos de billetes, un atuendo ostentoso y está acompañada por hombres armados, lo que generó una ola de críticas por parte de usuarios en redes sociales.

El video, de apenas 19 segundos, muestra a la diputada vestida con un llamativo vestido rojo, botas largas y un cinturón con una hebilla grande, un estilo que ha sido vinculado con la cultura 'buchona', una manifestación asociada con la ostentación y el narcotráfico. Según explicó Ramón Ismael Alvarado Vázquez, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la cultura 'buchón' se caracteriza por la exhibición faraónica de riqueza, vinculada a la creencia de que el éxito se alcanza a través de la violencia.

Hay que decir que en el video, Daniela Taurino no está sola, sino acompañada por dos hombres armados que también lucen billetes y están vestidos con el mismo estilo ostentoso. La grabación fue originalmente publicada en TikTok por el usuario 'uzielyadielmartin', pero la cuenta desapareció tras la viralización del video, aunque medios locales lograron rescatarlo.

Ante la controversia, Taurino utilizó sus redes sociales para explicar que el clip fue grabado durante una fiesta en 2021, a la que fue invitada, y que se utilizaron "accesorios ficticios" como parte de una temática. La diputada reconoció que la temática del festejo no fue apropiada y ofreció una disculpa pública.

Reconozco que la temática no es la adecuada para un festejo", expresó Taurino en un comunicado, añadiendo que siempre ha estado a favor de promover una cultura de paz y rechazando cualquier intento de normalizar la violencia. "Este video ha sido sacado de contexto y no me representa", afirmó la legisladora, quien lamentó la interpretación que se le dio a las imágenes.