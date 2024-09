Durante la madrugada: Cae presunto criminal tras balacera al norte de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- "¿Cuándo terminará la violencia en Cajeme?", se pregunta la población luego de enterarse de una nueva balacera en inmediaciones de la comisaría Esperanza, al norte de Ciudad Obregón, Sonora. Por fortuna, este hecho violento no dejó heridos ni víctimas mortales, además de que sí concluyó con la detención de un supuesto criminal, quien disparó contra los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, esta nueva balacera ocurrió la madrugada de hoy, martes 17 de septiembre de 2024, en una tienda de conveniencia que se ubica en el bulevar Villa Bonita y Privada del Huerto, en la comisaría ya mencionada del municipio de Cajeme, al sur de Sonora. Desde el negocio, un masculino comenzó a lanzar balazos contra autoridades que pretendían detenerlo por el supuesto crimen de robo.

Este acto provocó que los oficiales repelieran el ataque y se desatara un fuego cruzado que duró varios minutos. Cuando empezaron a llegar elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), el supuesto delincuente optó por rendirse. Las autoridades se movilizaron rápidamente para someterlo y retirarle el arma que por poco provoca pérdidas humanas.

Cae hombre de 24 años tras balacera en Ciudad Obregón

El hombre, quien se identificó como Cristian Said, de 24 años de edad, fue arrestado y trasladado a las oficinas de la SSPM de Cajeme, donde oficiales se encargaron de realizar el Informe Policial Homologado (IPH) para presentarlo ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Con él, se aseguró un arma larga tipo AR-15.

Debido a que esta agresión armada no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario que llegaran al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Lo que sí se documentó fue que la tienda de conveniencia, perteneciente a las cadenas Oxxo, resultó con severos daños tras el fuego cruzado. No se ha especificado si el masculino pretendía realizar un atraco o venía huyendo de las autoridades en Ciudad Obregón.

