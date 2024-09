FUERTE VIDEO: Explota tanque de oxígeno en IMSS Santa Mónica de Tlalnepantla, Edomex

Comparta este artículo

Tlalnepantla, Estado de México.- Momentos de pánico y angustia se viven la mañana de hoy, martes 17 de septiembre de 2024, en inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Santa Mónica, en el municipio de Tlalnepantla de Baz luego de que un tanque de oxígeno presuntamente explotara. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de personal médico y pacientes huyendo de la zona para ponerse a salvo.



Explota tanque de oxígeno en UMF del IMSS, en Tlalnepantla. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de hoy, martes 17 de septiembre de 2024, alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, en el Hospital General Santa Mónica o UMF 58 Las Margaritas (Unidad de Medicina Familiar) que se sitúa en el boulevard Manuel Ávila Camacho en la colonia Las Margaritas, del municipio ya referido, en el Edomex.

Aunque aún no se confirma si se trató de una fuga de oxígeno o de una explosión, autoridades ya activaron el Código Rojo. Se hicieron presentes elementos de la Policía Municipal de Tlalnepantla, así como de la Policía Estatal mexiquense y elementos de Protección Civil, quienes ayudaron a desalojar el inmueble para controlar la fuga de oxígeno. Asimismo, se reveló que ya estaban atendiendo a personal médico y pacientes para valorar una presunta intoxicación.

Primeras versiones retomadas por N+ señalan que la fuga de oxígeno inició por una presunta explosión de un tanque en el nosocomio del IMSS.

Controlan fuga de oxígeno en IMSS Santa Mónica de Tlalnepantla

Afortunadamente, tras horas de labores en la zona de la fuga, los equipos de rescate lograron controlar el incidente sin que se presentara una emergencia mayor, como un incendio o ahogamiento. Asimismo, luego de confirmar que ya no había peligro en el IMSS de Santa Mónica, no se reportaron lesionados ni heridos por esta emergencia. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han puntualizado cómo fue que ocurrió el siniestro.

Por otra parte, no se ha confirmado si los pacientes que fueron evacuados durante la emergencia de esta mañana volverán de forma inmediata al nosocomio o bien, tendrán que ser canalizados a otra institución médica de la región.

