Manuel salió a trabajar y no volvió: Hallan su cuerpo sin vida al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del Valle del Yaqui, al sur de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que fuera localizado un cuerpo sin vida: se trataba de Manuel M. B., de 63 años de edad, quien salió de su casa para trabajar y ya no regresó.

La víctima fue identificada debido a que, con él, yacían sus identificaciones y efectivo, lo que reduce la posibilidad de que se trate de una nueva víctima de homicidio en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, el hallazgo del cuerpo ocurrió el día de ayer, miércoles 18 de septiembre de 2024, alrededor de las 10:10 horas, tiempo local, en la calle 1800, ubicada entre las vialidades calle 5 de Febrero y calle 6, en el Valle del Yaqui, al sur de Ciudad Obregón. Trascendió que la víctima, de nombre Manuel M. B., yacía tirado en el piso y que civiles que lo vieron fueron quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo en esa región de Cajeme, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron al masculino.

Autoridades creen que hombre murió por causas naturales

Los socorristas señalaron que, por desgracia, la víctima ya no contaba con signos vitales; no obstante, no presentaba signos de violencia, además de que tenía todos sus documentos. La escena del hallazgo fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciaron con las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Los peritos certificados señalaron que Manuel M. B., posiblemente, falleció por causas naturales, no obstante, se le realizará la necropsia de Ley para esclarecer lo anterior. En tanto, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo). información extraoficial apuntó que el hombre salió a trabajar en su tractor, pero que por desgracia ya no regresó a casa; familiares ya habrían sido contactados por las autoridades.

