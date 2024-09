Ovidio Guzmán: Los cargos que enfrentaba antes de entrar al Programa de Testigos Protegidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder de Los Chapitos, una de las facciones más violentas del Cártel de Sinaloa, ingresó al Programa de Testigos Protegidos de los Estados Unidos. Tal parece que el llamado ratón decidió hablar en contra de las diferentes organizaciones criminales que operan en México, por lo cual ahora será parte de las investigaciones, sin embargo, muchas personas se preguntan sobre los cargos que le imputaban las autoridades norteamericanas.

El paradero de Guzmán López todavía es desconocido, su nombre aparece como ya no bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) desde el 23 de julio pasado. Cabe señalar que “El Ratón” fue detenido el 5 de enero de 2023, mientras que el 15 de septiembre fue extraditado a los Estados Unidos para ser presentado ante una corte en Illinois. Ahora, después de la detención de el mayo zambada y su hermano Joaquín Guzmán López, parece que el ratón formará parte de esta indagatoria.

En cuanto a los cargos que se le imputan son conspiración para importar drogas, conspiración para distribuir drogas, participación en una empresa criminal, lavado de dinero, así como posesión de arma de fuego. También se le señala de distribuir fentanilo en la Unión Americana, lo que ha ocasionado la muerte de casi 80 mil personas en aquel país. Cabe señalar que las autoridades norteamericanas ubican al cártel de Sinaloa como el principal exportador de fentanilo a los Estados Unidos.

Ovidio Guzmán, testigo protegido, foto: especial

De acuerdo con la información de la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), proporcionada al diario El Universal, Ovidio Guzmán se encuentra bajo resguardo de los US Marshals y detalló que el llamado “Ratón” no será presentado debido a que su caso es clasificado. De esta manera, la información sobre el capo criminal será clasificada, por lo que no se presentará y no se hablará de él en los próximos años.

En ese sentido, desde julio pasado Ovidio Guzmán dejó de estar bajo custodia de las autoridades de los Estados Unidos, por lo que ahora se aclara la situación del narcotraficante, esto días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que desconocía el paradero del hijo de “El Chapo” Guzmán. Cabe señalar que las autoridades mexicanas continúan pidiendo información a los Estados Unidos para aclarar la detención de 'El Mayo' Zambada.

Fuente: Tribuna