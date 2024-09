Tienen entre 12 y 16 años: Detienen a menores que balearon a soldados en Caborca

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Desde hace varios meses, comenzó a filtrarse el rumor de que las cédulas criminales habían estado reclutando a menores para sumarse a sus filas y aunque se trata de una realidad que no muchas personas están dispuestas a ver, lo cierto es que la especulación ha resultado ser cierta, puesto en los casos más recientes de arrestos a generadores de violencia se pueden registrar a imputados cada vez más jóvenes.

Un ejemplo de ello es el ocurrido el pasado jueves 19 de septiembre, en la región de Caborca, Sonora, donde se registró una balacera entre miembros del Ejército Mexicano y civiles armados, de la cual ya te habíamos hablado. Los hechos ocurrieron en la colonia Burócrata, donde donde los efectivos fueron agredidos, por lo que rápidamente respondieron y asestando tiros fatales a tres de los presuntos criminales.

Los menores tenían entre 12 a 16 años y eran dirigidos por dos adultos

Créditos: Internet

Según información brindada por la Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora, los soldados lograron detener a ocho presuntos criminales de los cuales uno era una mujer, un adulto masculino y, recién se supo que los otros seis eran menores de edad, de los cuales había algunos que tenían la edad de apenas 12 años. Según reportan, los hechos sucedieron cuando los soldados realizaban sus labores de patrullaja, momento en el que fueron abordados por los civiles armados.

Hasta el momento no se ha informado el nombre de los adolescentes y, dado a su condición, de menores de edad, es posible que dicha información no salga a la luz. En aquella ocasión, las autoridades lograron confiscar cerca de seis armas largas, equipo táctico y cargadores. Según se dice, los dos adultos serían quienes dirigían los ataques de los menores de edad, pero no continuaron con su estrategia al verse superados.

Al parecer, durante el enfrentamiento, los menores resultaron lesionados, por lo que, una vez que fueron detenidos por las autoridades recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de certificar las edades de los adolescentes y lograron constatar que algunos de ellos apenas tenían 12 años de edad. Hasta ahora se desconoce cuál será el destino de los arrestados.

Fuentes: Tribuna