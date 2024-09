Mamá de Kim recibe ataques virtuales tras haber denunciado al profesor por abuso

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Dulce María, mamá de la menor que acusó haber sido abusada por uno de sus profesores en el baño del kínder, expuso que, a raíz de haber hecho público el caso y exigir justicia, ha recibido mensajes en los que la atacan. En algunos la señalan de ser una mala madre, pasando la responsabilidad de lo ocurrido hacia ella, mientras que en otros comentarios apuntan a los familiares como presuntos responsables.

De acuerdo con la entrevista que brindó, estas agresiones virtuales comenzaron a partir de que el supuesto culpable Eliseo 'N', compartiera una declaración. Hace unos días, urgió a las autoridades a esclarecer el asunto a través de pruebas médicas y psicológicas, en un intento por defender su inocencia. "Ya me duele, yo estoy muy mal y necesito justicia, la necesito ya", dijo. A partir de entonces, las personas se han tomado licencias para opinar y crear teorías en la que incriminan a la pareja sentimental de Dulce o al propio hermano.

Los internautas se dieron a la tarea de buscar las redes sociales de la madre, en las cuales detectaron que tenía fotos con un hombre. Después de la denuncia, Dulce las habría borrado, según comentan los usuarios. No obstante, la mujer desmintió esta versión y aseguró no estar saliendo con nadie. Además de esta narrativa, existe otra que ha sido 'aceptada' por la gente, la cual exige que se investigue al hijo.

Dulce externó molestia por esta situación, ya que no sólo la pequeña Kim es blanco del escrutinio, ahora lo es también su hijo. "Me han apuntado muchísimo a mi hijo. Yo me siento como una leona si me atacas te araño, pasé de defender de un hijo a dos". Por otra parte, las personas han asumido el papel de enjuiciador, bajo el cual han desdeñado el papel materno que ha desempeñado Dulce, quien "no sirve como mamá".

A pesar del caos mediático, Dulce María continúa esforzándose, no sólo por conseguir justicia, sino también por brindarle apoyo de todo tipo a la pequeña para que supere el trauma. "Mi hija está recibiendo atención, tratamiento psicológico, está conmigo, con su madre, bien resguardada, bien protegida y con mucho amor. Mi hija está bien", contó.

Fuente: Tribuna Sonora