Balacera entre Guardia Nacional y presunto sicario deja un muerto al norte de Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- La violencia no para en Cajeme, uno de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad, debido al alto número de homicidios que registra mes con mes. De igual forma, desde el pasado domingo, se han reportado múltiples enfrentamientos armados que no solo han movilizado a las autoridades, también han desatado pánico entre la población de Ciudad Obregón. Y estos no paran, ya que una reciente balacera dejó un presunto sicario muerto.

La noche del pasado lunes 23 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del pueblo de Cócorit, al norte de Ciudad Obregón, luego de que se reportara otro enfrentamiento armado: un supuesto sujeto armado comenzó a agredir a elementos de la Guardia Nacional, quienes repelieron la agresión y lo neutralizaron.

Guardia Nacional se enfrenta a sicario en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en las calles 5 de Mayo e Independiente, en el barrio de Cócorit. Ahí, inicialmente, se denunció una vivienda tiroteada por un comando armado. A la brevedad se activó el Código Rojo y llegaron a la escena oficiales de la Guardia Nacional, quienes fueron atacados por un supuesto sicario.

Hombre neutralizado por la Guardia Nacional en Ciudad Obregón no ha sido identificado

Los oficiales repelieron la agresión y lograr herir al hombre. De inmediato, pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para revisar al masculino, no obstante, al intentar brindarle las primeras asistencias, informaron que ya no contaba con signos vitales. A la fecha de publicación de esta nota, el hombre no ha sido identificado, pero se dijo que tendría entre 35 y 40 años; vestía una camisa de manga larga color azul y un pantalón negro.

Cerca de su cuerpo, el cual quedó junto a una barda que intentaría brincar, los oficiales localizaron una pechera con varios cargadores para arma larga. La zona del enfrentamiento quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes. En tanto, el cadáver fue levantado y trasladado al anfiteatro del Centro Integral de Procuración de Justicia para la necropsia de ley.

