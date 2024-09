Delincuencia, sin control en Ciudad Obregón: Sujetos ejecutan violento atraco y huyen

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La delincuencia y la violencia parecen no tener descanso en Ciudad Obregón, región que pertenece a Cajeme, uno de los municipios más inseguros no solo de Sonora, sino de todo México. Si bien autoridades estatales y federales han implementado programas para detener al crimen y al narcotráfico, esto parece no ser suficiente para salvaguardar a la población del la región.

En medio de la ola de homicidios en Ciudad Obregón, Sonora, se reportó un violento atraco a punta de pistola, del cual, a la fecha de publicación de esta nota, no hay detenidos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 25 de septiembre de 2024, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en un negocio con giro de gasolinera ubicado en el centro de Cajeme.

Investigan atraco en negocio de Ciudad Obregón. Foto: Internet/Ilustrativa

Uno de los trabajadores afectados por atraco, de 55 años de edad, declaró que cuando estaba laborando en la gasolinera ubicada en las calles Jalisco y Cajeme, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, llegaron al negocio dos sujetos a bordo de una motocicleta color roja. Los masculinos, quienes vestían ropa negra y tenían sus caras cubiertas con un pasamontañas, se acercaron a él y sacaron un arma de fuego.

Ladrones de Ciudad Obregón se dan a la fuga

Uno de los hombres, con lenguaje violento, le ordenó entregar todo el dinero de las ventas, de lo contrario, lo mataría. Ante el temor de resultar lesionado o muerto, el trabajador obedeció y le entregó mil 700 pesos en efectivo. Los presuntos criminales le arrebataron el motín, subieron a su motocicleta y huyeron por la calle Jalisco, con dirección al sur. En tanto, la víctima dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

Rápido arribaron a la escena oficiales de la Ciudad. Aunque se desplegó un operativo en la región para dar con los presuntos criminales, no fue posible localizarlos. Los elementos de la Policía Municipal de Cajeme se encargaron de realizar el Informe Policial Homologado (IPH) para presentarlo ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Se pide a la población denunciar cualquier dato nuevo que tengan.

Fuente: Tribuna