Tenía 18 años: Hallan cuerpo de desconocido en Nicolás Romero; tenía 4 balazos

Nicolás Romero, Estado de México.- En medio de una creciente ola de violencia a lo largo y ancho de la República Mexicana, un nuevo hecho se sumó a la lista de asesinatos sin resolver en el país. Esta vez se registró el hallazgo de un joven sin vida en las inmediaciones de un paraje. Según las aproximaciones brindadas por las autoridades, la víctima podría tener una edad aproximada de 18 años, aunque este dato aún no ha sido del todo confirmado.

Los hechos ocurrieron en la calle Constituyente, colonia el Tráfico, en el mencionado municipio, cuando algunos transeúntes se encontraron con la víctima; es bajo este contexto que decidieron contactar con el número telefónico del servicio de emergencias para que dieran inicio con las investigaciones correspondientes. Instantes más tarde, la zona ya se encontraba acordonada por las autoridades especializadas.

Hallan cuerpo de joven de 18 años en la Nicolás Romero

Aunque hasta el momento se desconoce con exactitud la causa de muerte y el móvil del crimen, la policía no descarga que pudo tratarse de un ajuste de cuentas o de una posible venganza, dado a que el cuerpo tenía consigo heridas de hasta cuatro balazos en su cuerpo. Como suele ocurrir en este tipo de casos, por ahora no se cuenta con el nombre de ningún sospechoso, por lo que las investigaciones continuarán.

Si bien, se desconoce con precisión el nombre de la víctima, en esta ocasión sí se pudieron filtrar datos sobre las prendas que llevaba puestas y éstas constaban de un suéter negro, pants azul marino y tenis blancos. No se proporcionaron datos sobre alguna marca particular, complexión o tono de piel, por lo que ésto último no se puede informar de manera pública, así que habrá que esperar a que la policía revele, si en algún momento, el joven es identificado por sus familiares.

Como ocurre en estos casos, hasta el lugar acudieron elementos de peritaje de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la finalidad de recabar las pruebas necesarias; sin embargo, se desconoce si fueron localizadas pistas que confirmen si la víctima fue asesinada en el lugar o su cuerpo fue abandonado en el sitio. Por ahora, las autoridades abrieron una carpeta por delito de homicidio y se dieron instrucciones para comenzar con el trabajo de investigación.

