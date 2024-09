Toma clandestina provoca caos en la Texcoco-Lechería; realizan cortes a la circulación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una fuerte movilización policiaca se dio en las inmediaciones de la carretera Texcoco-Lechería, debido a una toma clandestina, la cual causó fuga de hidrocarburos que ponía en riesgo el bienestar de la población en la zona debido a una posible explosión. Es por ello que personal de Pemex, Protección Civil, bomberos, así como policías, atendieron el evento en el oleoducto Nanacamilpa-Venta de Carpio.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se trató de una fuga de combustible que tuvo lugar la madrugada de este 3 de septiembre en el oleoducto mencionado, a la altura del kilómetro 33 de la carretera Texcoco Lechería. Se mencionó que los vecinos de la zona percibían un fuerte olor a hidrocarburo, por lo cual solicitaron el apoyo de las autoridades para atender la fuga, Es por ello que arribó personal de Petróleos Mexicanos de Protección Civil, así como de bomberos, quienes realizaron las inspecciones correspondientes.

El personal de emergencias ubicó la zona y de inmediato desalojó a varias personas en un perímetro de 100 m. En ese sentido, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional realizaron cortes a la circulación sobre la carretera Texcoco-Lechería para permitir los trabajos de las autoridades. Para controlar esta fuga de combustible. El personal de Pemex de inmediato cerró las válvulas de paso y sellaron el ducto.

Carretera Texoco-Lechería, foto: especial

Desde ese momento la zona se encuentra acordonada y bajo resguardo de los elementos de la Guardia Nacional, de manera preventiva las autoridades locales indicaron a los vecinos de la zona no abrir sus tanques de gas, así como no abrir sus negocios hasta nuevo aviso, esto para evitar algún tipo de incidente. Cabe señalar que hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o detenidas por estos hechos.

Será en las próximas horas cuando las autoridades informen sobre esta fuga de combustible, así como la toma clandestina asegurada, se presume que es en una de estas tuberías las cuales son utilizadas por los delincuentes para robarse el hidrocarburo. Se debe de mencionar también que esta movilización ha generado tráfico en la zona, por lo cual se le pide a los automovilistas que circularán por el sitio tomar las precauciones necesarias.

Fuente: Tribuna