Violencia en Tamaulipas: Sicarios interceptan a hijo de García Cabeza de Vaca; esto se sabe

Soto la Marina, Tamaulipas.- En medio de la ola de violencia que vive el estado de Tamaulipas, un nuevo hecho ha puesto nerviosa a la población. La tarde del pasado martes, el exgobernador panista de dicha entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, de nuevo se volvió tendencia en redes sociales, pues denunció que su hijo fue interceptado por un grupo de sicarios cuando viajaba en una carretera del estado.

De acuerdo con lo expuesto por García Cabeza de Vaca, los hechos ocurrieron el día de ayer, martes 3 de septiembre de 2024, alrededor de las 16:00 horas, tiempo local, en el tramo de la carretera Aldama–Soto La Marina, en el estado de Tamaulipas. Presuntamente, uno de los hijos del exmandatario estatal iba por esa vialidad cuando un comando armado lo interceptó; se desconoce el motivo de esta acción.

García Cabeza de Vaca denuncia que su hijo fue interceptado por un comando armado. Foto: Twitter

No obstante, según la narración del exgobernador que estuvo en el cargo de 2016-2022, con el Partido de Acción Nacional (PAN), su hijo se encuentra a salvo gracias a la oportuna acción de su equipo de seguridad, es decir, de sus escoltas. Francisco Cabeza de Vaca también agradeció a "Dios" que no se trató de un ataque armado que dejó heridos o víctimas mortales, aunque no señaló si hubo fuego cruzado en ese tramo.

Por otra parte, en el mismo comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), García Cabeza de Vaca responsabilizó al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de cualquier acción que dañe a su familia. Asimismo, apuntó que "la libertad de la que gozan los criminales en el Estado lo hace cómplice de este y otros tantos hechos delictivos"..

Finalmente, el exgobernador señaló que se interpondrá la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE): “Veremos si hay justicia expedita y pronta”.

Vocería de Seguridad Tamaulipas responde a Cabeza de Vaca

La Vocería de Seguridad Tamaulipas emitió un comunicado en el que señaló que el hijo del exgobernador no sufrió ningún daño. Agregó que "seguramente al exgobernador desde donde se encuentra prófugo de la justicia no le informaron con veracidad de los hechos". Las autoridades pidieron que se presente de forma oficial la denuncia de los hechos ante la dependencia correspondiente.

Fuente: Tribuna