Precaución: Delincuentes arrojan decenas de 'ponchallantas' en esta carretera de Sonora

Caborca, Sonora.- A finales del mes de agosto, en TRIBUNA te informamos sobre una de las estrategias de los criminales más populares tanto para robas, como la secuestrar gente en carreteras de Sonora: se trata del lanzamiento de artefactos puntiagudos de metal conocidos popularmente como 'ponchallantas'. Estos dañan los neumáticos de tu vehículo, como su nombre indica, lo que hace que te detengas y seas vulnerable a un ilícito en alguna vialidad.

El peligro aumenta cuando los siniestros ocurren de noche, sin autoridades cerca y los automovilistas trasladan mercancía o dinero. En el último reporte de TRIBUNA, fechado el 20 de agosto de 2024, se reportaron 'ponchallantas' en la concurrida carretera que conduce de la ciudad norteña a la Costa Agrícola, al norte de Sonora; estaban tiradas a unos 100 metros de distancia de la Gasolinera Los Tucanes en ese tramo carretero.

Localizan 'ponchallantas' en carretera de Sonora. Foto: Facebook

Ahora, la noche de este miércoles 4 de septiembre de 2024, se volvieron a reportar 'ponchallantas' en el noroeste de la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. Estas fueron localizadas en el municipio de Caborca, en la carretera rumbo a la Costa, y en el entronque a las Cocheras. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, un vehículo resultó afectado por estos artefactos metálicos, siendo los dos neumáticos delanteros afectados.

Cuatro vehículos, dañados por 'ponchallantas' en Caborca

Si bien a la brevedad llegaron a socorrer elementos de la Policía Municipal de Caborca, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y d ella Guardia Nacional (División Caminos), no se logró ubicar a los presuntos criminales que lanzaron estos artículos a la carretera. Asimismo, información extraoficial agregó que no solo un automotor resultó con daños en esta ocasión, sino que habrían sido otros tres, aunque las autoridades aún no confirman estos datos.

Ante esta situación, las autoridades piden a los automovilistas que circulan por la zona durante la noche (principalmente), extremar precauciones para evitar que sus autos se dañen por estos artículos, y así evitar ser blanco de criminales. Las autoridades del norte de Sonora no han comentado si implementarán nuevos operativos para prevenir estas situaciones que afectan a toda la comunidad.

