VIDEO: Amarrado y sometido; asaltan a viejito en su propia casa en la Gustavo A. Madero

Ciudad de México.- Un adulto mayor de la Ciudad de México se ha convertido en la presa principal de delincuentes en la alcaldía Gustavo A. Madero, esto debido a que las cámaras de vigilancia de su domicilio captaron el momento exacto en el que fue asaltado por un ladrón que ingresó a su casa. El adulto terminó amarrado en su cama mientras que el delincuente examinaba cada rincón para robarse sus pertenencias.

En redes sociales se puede apreciar el asalto del que fue víctima Don Ángel, un adulto de la tercera edad de la alcaldía Gustavo A. Madero, quien ha sido robado por segunda ocasión al interior de su domicilio. En el material audiovisual se puede observar como un hombre ingresa a la casa del adulto mayor, lo somete y amenaza para después robarle todas sus pertenencias de valor. De inmediato, el video se hizo viral en las redes sociales.

Se puede observar como el sujeto está sometiendo a don Ángel de la tercera edad, quien termina boca abajo sobre el colchón de su cama. Intenta oponer resistencia, sin embargo, el delincuente le ordena que guarde silencio. Después procede a amarrarlo de las manos mientras lo continúa amenazando. Al terminar de someterlo, procede a examinar la casa para llevarse los objetos que encuentra a su paso.

Asaltan a viejito en la GAM, foto: especial

La víctima de los hechos es Don Ángel, un adulto mayor de 60 años. La historia fue compartida por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, quien compartió el momento en el que era asaltado, el cual quedó grabado por las cámaras de vigilancia del lugar. Incluso el ladrón le mencionó a Don Ángel que no tenía que acudir a la policía porque lo iban a matar. “Shh… cállese… si usted no va a hacer la denuncia sabe qué es lo que va a pasar… me lo van a matar”, le gritó.

El asalto tuvo lugar el lunes 2 de septiembre, después de que el presunto ratero amarró a la víctima y tomó una sábana para taparlo en la cara. De acuerdo con la información compartida por don Ángel, es la segunda ocasión que ingresan a su domicilio para asaltarlo. Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México no han emitido una posición sobre esta ola de violencia que se vive en la alcaldía Gustavo A. Madero.

