VIDEO: Comando armado irrumpe en camión de pasajeros y recomienda no ir a Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Una serie de enfrentamientos armados se han registrado en Culiacán, lo que ha incrementado los niveles de violencia en la capital de Sinaloa. En redes sociales se hizo viral el video en el que un comando armado intercepta un camión de pasajeros que se dirigía a esta ciudad y les recomienda no acudir. El material dejó impactados a los usuarios de las redes sociales, ya que no podían creer la facilidad con la que hombres armados caminan por las calles.

En redes sociales se puede observar la cámara de vigilancia de un chófer de un camión de pasajeros que se dirigía a la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, el cual fue interceptado por civiles armados, quienes subieron con sus armas largas y se adentraron en el camión para recomendarle a las personas no ingresar a la capital de Sinaloa debido a la ola de enfrentamientos que se registraban en ese momento.

En el material audiovisual de duración de tan solo 48 segundos, se puede observar a dos hombres armados que suben al camión con lo que se le conoce como cuernos de chivo, ambos vestidos con pantalón de mezclilla, chalecos antibalas y cascos. Al subir le preguntan a los pasajeros sobre el destino, a lo cual responden que a Culiacán. Es en ese momento cuando uno de los objetos le recomienda no ingresar a la capital debido a la situación que se ha presentado.

Comando armado irrumpe en camión en Culiacán, foto: especial

“Es mejor que se bajen porque hay mucho desmxdre. Ustedes saben. Nomás nos estamos subiendo para avisarles”, señaló uno de los hombres armados.

Al realizar la recomendación de no ir a Culiacán, el hombre armado decidió bajar de la unidad, no sin antes mencionar que él no provocaba la violencia como lo que sucedía en la capital. Hasta el momento se desconoce la línea o la compañía responsable de este autobús de transporte de pasajeros, sin embargo, momentos de terror fueron los que vivieron los usuarios de la unidad durante su viaje a la capital sinaloense.

Este lunes 9 de septiembre se han registrado una serie de enfrentamientos en diferentes puntos de Culiacán, en los cuales han estado involucrados grupos del crimen organizado y presuntamente también elementos de las Fuerzas Armadas, sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre las razones de esta ola de violencia que se registra en Culiacán. Se espera que el Gobernador de la entidad emita un posicionamiento durante las siguientes horas.

