"Me alejé de gente mala ": Así fue el último mensaje de 'El Pinky' antes de ser asesinado

Culiacán, Sinaloa.- El cuerpo sin vida del influencer Justin Paul 'N', alias 'El Pinky', fue localizado durante la mañana del viernes 10 de enero de 2025 a un costado del libramiento Benito Juárez, mejor conocido como La Costerita, al costado de un centro de distribución de combustible ubicado en las inmediaciones del acceso al sector de Barranco, en Culiacán, Sinaloa. Esta se une a los asesinatos de otros youtubers que se han registrado en la guerra entre Los Chapitos e Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'.

Desde que se dio a conocer el asesinato del joven de 22 años de edad, quien adqurió una enorme popularidad por formar parte de Los Plebes de Barrancos, cuyo canal de YouTube oficial cuenta con casi 100 mil suscriptores, se comenzó a divulgar la última publicación que realizó el hoy occiso en redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram (con más de 30 mil seguidores), el youtuber dejó un último mensaje para despedir el 2024.

Cerramos el 2024 de una buena manera. Este año hubo tropiezos, como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión. Me alejé de la gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer. Lo importante de todo es que no me rendí y nunca lo haré este año 2025. Quiero y estoy muy agradecido con todos los que conviví, ánimo, plebes. Este año será el bueno, puro LPB", se puede leer en el post.