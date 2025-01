AMIC inicia investigación por narcomanta con amenazas para marino en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), confirmó la noticia de que un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) que colabora en apoyo de la Policía Municipal de Cajeme fue amenazado mediante una narcomanta colocada en Ciudad Obregón. Según el titular de la AMIC esto sería como consecuencia de los resultados positivos obtenidos por el marino en diversos operativos.

Flores explicó que es habitual que, cuando una autoridad tiene éxito en sus operativos, los grupos criminales reaccionen de esta manera. También señaló que no se han registrado narcomantas dirigidas a elementos que no generen resultados. En respuesta a la amenaza, se ha implementado un esquema de seguridad especializado para el marino, adecuado a su rango y responsabilidad. "No se ha detectado hasta el momento, ninguna agresión contra el marino", dijo el comisario.

Paralelamente, se ha iniciado una investigación formal para identificar y procesar a los responsables de colocar la narcomanta. Este proceso se lleva a cabo bajo los protocolos ordinarios. Aunque el comisario no especificó sobre cuándo fue hallada esta manta, se tiene conocimiento que la noche del pasado domingo 12 de enero fue encontrada una de estas. Esto sucedió sobre el bulevar Las Torres y No Reelección, en la colonia Las Haciendas, de Ciudad Obregón.

En el lugar se encontró la narcomanta junto a dos personas amarradas a una torre eléctrica. Las víctimas mostraban signos evidentes de violencia y tenían un mensaje amenazante adherido a sus cuerpos. El hallazgo desató un amplio operativo que involucró a las fuerzas federales y estatales, con la participación de la Policía Municipal de Cajeme. Por el momento la identidad de las víctimas y de los perpetradores aún no ha sido revelado.

De la misma manera, la noche del pasado miércoles 8 de enero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno Federal y del Gobierno de Sonora desplegaron un impresionante operativo, luego de que se reportara la presencia de una narcomanta en el cerco perimetral enfrente una escuela secundaria y de la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep). Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas, sobre el Bulevar Ramírez, esquina con la Calle Justo Sierra

Fuente: Tribuna