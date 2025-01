Hombre es ultimado en ataque armado, en Guanajuato; hasta el momento no hay detenidos

Comparta este artículo

San Miguel Allende, Guanajuato.- Un nuevo homicidio se sumó a la lista de casos que las autoridades mexicanas deben resolver. Los hechos ocurrieron en la mencionada localidad, alrededor de las 18:30 horas, en la calle de Maguey, sitio en el que se reportó un ataque armado que le arrebató la vida a una persona del género masculino. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los primeros en percatarse de lo que estaba ocurriendo fueron los vecinos.

Derivado de ello, varias personas se encargaron de llamar al Sistema de Emergencias, denunciando que habían escuchado una serie de detonaciones de armas de fuego, por lo que momentos más tarde, arribaron elementos de la Policía Municipal hasta el lugar, para comenzar con las investigaciones pertinentes. Al corroborar la presencia de una persona herida con arma de fuego, solicitaron la presencia de un equipo de paramédicos de la Cruz Roja.

Minutos después, llegaron los socorristas a la escena, quienes tras brindar los primeros auxilios, se percataron de que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que no tuvieron mayor remedio que determinarlo como ‘fallecido’. Lamentablemente, la víctima no llevaba consigo ninguna ficha de identidad, por lo que no pudo ser identificado. Lo único que trascendió con respecto a él, es que tenía lesiones de impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

En tanto, se hicieron presentes agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes comenzaron con las investigaciones necesarias, localizando en la zona algunos casquillos percutidos. Por otro lado, se sabe que también llegaron elementos de la Guardia Nacional a sumarse a las pesquisas; sin embargo, se desconoce si lograron descubrir la identidad de los pistoleros o el móvil del crimen.

¿Qué hacer en caso de tiroteo?

De acuerdo con información de Protección Civil del estado de Hidalgo, en caso de que una persona este atrapada en medio de un tiroteo, lo mejor que puede hacer es evitar confrontar al tirador y tirarse al suelo para evitar ser víctima de una bala perdida; evita arrodillarte porque eso te pone en una posición más vulnerable. Espera a que el atacante se marche o al arribo de las autoridades para poder irte del lugar.

