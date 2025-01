Los Chapitos 'levantan' a operador de La Mayiza; llevaba químicos para producir fentanilo

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que el mismo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunciara una disminución del 35 por ciento en los registrados homicidios en Culiacán, la realidad es que la capital sinaloense está atravesando por una de las peores crisis de inseguridad de la historia. Según cifras oficiales, la disputa territorial entre Los Chapitos y las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', ha dejado más de 685 muertos y alrededor de 500 personas desaparecidas.

Es común ver en redes sociales el impacto negativo de esta guerra entre ambas facciones que alguna vez coexistieron juntas en el Cártel de Sinaloa. Hace unos días, el clip de un interrogatorio a manos de supuestos sicarios de Los Chapitos se comenzó a difundir, material en el que aparece un sujeto, quien se identificó como José Raymundo 'N'. De acuerdo a información proporcionada por medios locales, el sujeto en cuestión se dedicaba a surtir diferentes químicos utilizados en la elaboración de fentanilo dentro de la organización de La Mayiza.

Durante la grabación, el interrogado dijo haber sido interceptado con un cargamento de químicos por parte de sicarios al servicio de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus hermanos. El hombre, quien aparece con los ojos tapados y las manos amarradas, mencionó que la mercancía le pertenecía a 'El Güero' Reyna, un narcotraficante señalado por las autoridades de ser uno de los colaboradores más cercanos al hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada. Un reporte de Hearst indica que Reyna opera en Los Vasitos, localidad perteneciente al municipio de Culiacán.

De igual manera, el individuo 'levantado' mencionó que llevaba más de tres años trabajando para el grupo criminal 'El Mayito Flaco' y mencionó que el cargamento estaba destinado a una bodega en la que operaban cinco personas, además, señaló que respondía a las órdenes de su jefe Bernardo. Fueron dos los videos que comenzaron a circular en las distintas plataformas digitales, aunque trascendió que se trataría de la misma persona.

Producción de fentanilo en México

Después que un reportaje realizado por The New York Times en el que se mostraba un laboratorio improvisado de fentanilo en Culiacán, el Gobierno Mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, desmintió la pieza periodística y señaló inconsistencias en la información presentada. No obstante, hace unos meses, la administración federal estadounidense precisó que el Cártel de Sinaloa controlaría el 99 por ciento del tráfico de fentanilo en el país vecino.

Fuente: Tribuna