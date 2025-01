Sonríe 'El Mayito Flaco': Los Chapitos y el alarmante secreto de su alianza con el CJNG

Culiacán, Sinaloa.- Lo que hace unos años parecía imposible se confirmó hace unos meses: Los Chapitos, grupo criminal dirigido por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, pactaron una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para enfrentar a La Mayiza. En su momento, ambos cárteles eran enemigos a muerte luego de que sicarios al servicio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', secuestraran a dos líderes de La Chapiza en un restaurante de Puerto Vallarta.

Según el periodista especializado en temas de narcotráfico y crimen organizado, Luis Chaparro, este acuerdo de colaboración ocurrió gracias a un encuentro entre Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias 'El Alfredillo' y uno de los líderes de Los Chapitos, con un emisario de 'El Cártel de las Cuatro Letras'. En una entrevista exclusiva con Infobae, el especialista de seguridad señaló que Jesús Alfredo viajó a Zapopan, Jalisco, para supuestamente reunirse con un familiar de 'El Mencho'.

De igual manera, Chaparro mencionó que no han visualizado los acuerdos a los llegaron estas dos organizaciones criminales, inclusive, señaló que aún no operan en conjunto dentro del estado de Sinaloa, en donde el clan de Los Menores protagonizan una disputa territorial contra las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco', quien les declaró la guerra tras la captura de su padre Ismael 'El Mayo' Zambada por una supuesta traición de los vástagos de Guzmán Loera.

Lo que pasa con esa alianza es que no se ha visto operando, es una alianza, digamos, de palabra. Es una alianza que sale de una reunión, de una junta... Hay un acuerdo de manos, pero luego ya no pasa nada. Hasta ahorita no se ha visto entrega de territorios nuevos al Cártel Jalisco. No se ha visto que ande gente de los Jalisco, particularmente en Sinaloa o Culiacán o en otros lugares", le dijo el periodista al medio ya citado.