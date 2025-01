“Estoy muerta en vida”: Madre de Omar Alejandro García Salas, joven desaparecido en Cajeme

Cajeme, Sonora. - “Estoy muerta en vida”, externó la madre del joven Omar Alejandro García Salas, tras ser cuestionada sobre los avances en las investigaciones realizadas por las autoridades para dar con el paradero de su hijo tras haber desaparecido el pasado 7 de enero en Cajeme.

Maritza Salas dio a conocer que, hasta el momento, personal del Centro de Procuración de Justicia de la Fiscalía Estatal con sede en el municipio de Cajeme se ha limitado a decirle que hay que esperar.

Pues solo me dicen que están trabajando, que tenga paciencia y, pues, imagínese cómo estoy, desesperada por no saber nada de mi hijo, ya no sé qué hacer”, afirmó la angustiada madre.