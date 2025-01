Madrugada violenta en Ciudad Obregón: Sicarios atacan a balazos a un hombre y huyen

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no descansa en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las zonas más peligrosas no solo del estado de Sonora, sino de todo México, debido a la presencia de sicarios y otros integrantes de grupos criminales. No importa si es de día o de noche, los ataques armados no paran. El más reciente, se reportó esta madrugada en inmediaciones de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, miércoles 22 de enero de 2025, alrededor de las 01:00 horas, tiempo local, en plena vía pública de las calles Heberto Castillo y Buganvilias, en la colonia ya mencionada de Ciudad Obregón. Cuando vecinos estaban descansando en sus hogares, escucharon una serie de detonaciones de arma de fuego, por lo que pidieron apoyo a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

De inmediato se activó el Código Rojo en ese sector de Ciudad Obregón, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el reporte y encontraron una persona herida tirada en la calle. Rápidamente le brindaron los primeros auxilios.

Ciudad Obregón: Se desconoce la identidad de la víctima

Sin embargo, debido a la severidad de sus lesiones, se determinó que lo mejor era trasladarlo a un centro hospitalario de la región de Cajeme. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud. Tampoco se ha reportado cuál es su nombre o edad; solo se dijo que sería una persona del sexo masculino. En tanto, la zona de la agresión quedó acordonada por los elementos policiacos.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo presente para recaudar las evidencias balísticas e integrarlas a una nueva carpeta de investigación. Aunque se desplegó un intenso operativo en la zona, los presuntos responsables de este ataque no han sido localizados; tampoco se ha puntualizado cuál fue el móvil de esta balacera en Ciudad Obregón. Las pesquisas continúan.

