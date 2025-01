Se roba hasta la ropa interior: Una joven madre denuncia el acoso de su vecino en Durango

Gómez Palacio, Durango.- Cansada de la situación una joven madre de familia denunció el acoso del que es víctima por parte de uno de sus vecinos de la Colonia Sacramento, ubicada en el municipio de Gómez Palacio, Durango. La afectada reveló que se encuentra amenazada por un hombre, conocido como 'Tato', de aproximadamente 50 años de edad, que habita un predio que se encuentra sobre la calle Guadalupe Victoria entre Francisco Villa y Josefa Ortiz de Domínguez.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Telediario Laguna, el hombre ha tenido un comportamiento agresivo y poco usual, con acciones erráticas como provocar incendios y acumular basura en grandes cantidades que incluso se desborda a la banqueta, esto presuntamente por el consumo de sustancias ilícitas. El reporte indica que el presunto agresor ejerce acoso contra algunas de las residentes del sector al grado de robar ropa interior de los tendederos.

Hemos tenido problemas de que se brinca a mi casa, agarra mi basura, la esculca, a veces me entrega lo que encuentra en mi basura… Me poncha las llantas de mi carro, me avienta sus orines fuera de mi casa también, me ha tocado verlo cuando salgo a limpiar y huele, ya sé que es él, también trae un cuchillo, al papá de mis niñas lo amenazó, lo estuvo persiguiendo con el cuchillo, le dio en el dedo", señaló la fémina en una plática con el medio ya citado.