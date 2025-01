Tras violento atraco en el norte de Sonora, autoridades recuperan vehículo robado

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- En un nuevo esfuerzo por reforzar la seguridad en la región, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Caborca, en el norte de Sonora, lograron la recuperación de un automóvil que, durante la tarde del pasado martes 21 de enero de 2025, fue robado en un violento atraco. No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por este hecho violento.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el robo del vehículo Sierra GMC doble cabina ocurrió la tarde del martes 21 de enero, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local. Se detalló que una familia viajaba a bordo del automotor cuando, en el tramo conocido como 'Tajitos', en el kilómetro 140 de la carretera que conecta Sonoyta con Caborca, fueron interceptados por hombres armados, quienes los despojaron del coche.

Recuperan vehículo robado en Caborca, Sonora. Foto: Facebook

Las víctimas, quienes no resultaron con lesiones graves, denunciaron los hechos mediante el Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Caborca, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). No obstante, no se logró ubicar a los presuntos responsables.

Localizan vehículo robado en Caborca

Horas después, aproximadamente a las 23:00 horas, tiempo local, se localizó un vehículo en aparente estado de abandono que coincidía con las características del reporte. El hallazgo se dio en la carretera a la costa, en el kilómetro 10 del tramo que conecta Caborca con La Y Griega. La camioneta, con placas de circulación de Arizona VXA 81W, se encontraba con las llaves puestas y en condiciones intactas, sin daños visibles ni rayones.

Además, los plásticos de los asientos permanecían sin alteraciones. Las autoridades de la SSPM de Caborca, en coordinación con la PESP, acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y asegurar el vehículo. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los agresores. Las pesquisas por estos hechos violentos continúan.

