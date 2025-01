¿Cómo fueron los inicios de 'El Pinky', youtuber de Culiacán asesinado por Los Chapitos?

Culiacán, Sinaloa.- El pasado viernes 10 de enero de 2025, el cuerpo sin vida de Agustín Paul Duarte, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como 'El Pinky', fue encontrado encontrado a un costado del libramiento Benito Juárez, denominado popularmente como La Costerita, al costado de un centro de distribución de combustible que se ubica en las inmediaciones del acceso al sector de Barranco, en Culiacán, Sinaloa. Según la información de medios locales, el cadáver presentaba impactos de bala, múltiples signos de tortura, además de que estaba atado de las manos y pies con una soga.

La muerte del joven de 22 años de edad se presenta en medio de un contexto violento que se vive en la capital sinaloense derivado de la guerra territorial que protagonizan Los Chapitos y las fuerzas de Ismael Zambada Sicairos, alias 'El Mayito Flaco'. El trágico asesinato de 'El Pinky' se une al de otros youtubers como Jesús Miguel Vivanco García y Leobardo Aispuro Soto, apodados como El Jasper y El Gordo Peruci respectivamente. La disputa entre ambas facciones del Cártel de Sinaloa ha puesto en evidencia la relación de algunos influencers y artistas de Culiacán con las figuras del narcotráfico.

Markitos Toys No solo era 'El Pinky': Markitos Toys y otros influencers que tendrían relación con el narco

Cerramos el 2024 de una buena manera. Este año hubo tropiezos, como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión. Me alejé de la gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer. Lo importante de todo es que no me rendí y nunca lo haré este año 2025. Quiero y estoy muy agradecido con todos los que conviví, ánimo, plebes. Este año será el bueno, puro LPB", escribió el creador de contenido en el último mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram.