Otra vez en San José de Bácum: Enfrentamiento armado termina con vehículo incendiado

Comparta este artículo

San José de Bácum, Sonora.- De nueva cuenta, un enfrentamiento armado se registró en la pequeña comunidad de San José de Bácum, perteneciente al municipio de Bácum, Sonora. Esto sucedió la tarde de este viernes 24 de enero, y dejó como resultado un vehículo en llamas. Según los primeros reportes, bandas criminales rivales protagonizaron un intercambio de disparos en la colonia Rosario Osuna.

Esto provocó que una camioneta terminara completamente calcinada tras incendiarse. A pesar de la gravedad de los hechos, no se reportaron víctimas mortales. Se presume que los ocupantes del vehículo incendiado lograron huir a fuerza de carrera antes de que este fuera consumido por el fuego, ya que no se encontraron restos humanos en el interior. Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con este hecho.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaron las indagatorias pertinentes para esclarecer los sucedido. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Bácum acudieron al lugar para resguardar la escena del crimen. Cabe recordar que este no es el primer ataque armado reciente que ocurre en San José de Bácum.

Y es que la noche del pasado lunes 20 de enero se reportó otro enfrentamiento entre presuntos grupos delincuenciales, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la zona. De acuerdo con lo informado en ese momento, miembros del crimen organizado se dispararon de vehículo a vehículo y aunque en un principio se hablaba de al menos dos personas fallecidas, esto no fue confirmado.

En el sitio quedaron en estado de abandono un vehículo tipo pick up de color blanco y una cuatrimoto en color negro y amarillo. La camioneta presentaba varios impactos de bala en la carrocería y una llanta ponchada, lo que sugiere que sus ocupantes bajaron de la unidad y huyeron a pie.

Fuente: Tribuna