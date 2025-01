Violento sábado en Ciudad Obregón: Asesinan a balazos a automovilista en la Luis Echeverría

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 25 de enero tuvo lugar un nuevo ataque armado en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, por lo que las autoridades activaron el respectivo Código Rojo. En esta ocasión el episodio violento tuvo lugar en la colonia Luis Echeverría, ubicada al sur de la ciudad, sitio donde al menos una persona fue ejecutada a disparos por sujetos no identificados.

Las autoridades policíacas recibieron el reporte a través de una llamada al número de emergencias 911 poco antes de las 19:00 horas de este sábado, desplegándose elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) a la zona. Los policías encontraron un automóvil con disparos de arma de fuego en la calle Plan de Agua Prieta, por lo que procedieron a acordonar el área con cinta amarilla.

Posteriormente los uniformados solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, ya que encontraron al menos una persona herida por proyectil de arma de fuego; desafortunadamente los 'salvavidas' no pudieron hacer nada porque la víctima no superó las lesiones. De forma extraoficial se dijo que sujetos no desconocidos dispararon en contra del automovilista usando armas largas, ya que testigos afirman haber escuchado varias ráfagas.

Hasta la publicación de esta nota se desconoce la identidad de la víctima y tan solo ha trascendido que se trata de una persona del sexo masculino, misma que quedó sin vida al interior de un vehículo sedán color negro modelo reciente. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente y determinar tanto su identidad como la causa exacta de muerte.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo presente para recaudar las evidencias balísticas, mientras que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se dieron a la tarea de iniciar con la debida carpeta de investigación. Desafortunadamente, no hay reporte de personas detenidas tras la agresión armada, ni tampoco el móvil de la misma.

Fuente: Tribun