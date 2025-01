“Nuestros desaparecidos existen”: Guerreras buscadoras de Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora. - Durante la primera jornada de búsqueda en vida que realizó el colectivo Guerreras Buscadoras de Ciudad Obregón, las integrantes del grupo se dieron a la tarea de llevar ropa, comida y cobijas a las personas en situación de calle.

Así lo dio a conocer Ana Isabel Castro, vocera de dicho colectivo, quien manifestó que uno de los objetivos de estas acciones fue el de colocar fichas de búsqueda en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de que realmente se sepa que hay personas en calidad de desaparecidas.

Comentó que durante el recorrido, se dieron a la tarea de ayudar a curar las lesiones que presentaban algunas personas que viven en la vía pública.

En lo que respecta a la reintegración o localización de alguna persona que ellas tuvieran reportada como desaparecida, destacó que no detectaron a ninguna, esto debido a que las personas que atendieron no quisieron proporcionar sus nombres, domicilios o lugares de origen.

No nos dieron información, no nos dieron sus datos, no nos permitieron tomarles fotografías. Es muy importante contar con esa información, porque, ¿quién nos dice que a lo mejor nuestros familiares no se encuentran en esta situación?”, cuestionó.