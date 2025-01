FUERTES IMÁGENES: Camión atropella a niño en el Centro de Hermosillo; lo reportan delicado

Hermosillo, Sonora.- Durante las últimas horas en redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra el momento exacto en el que un menor de edad es atropellado por un camión de transporte público. Los lamentables hechos ocurrieron ayer lunes 27 de enero en el sector Centro de Hermosillo, Sonora, y de acuerdo con información oficial de la FGJE Sonora, el niño se encuentra delicado en un hospital.

El lamentable suceso tuvo lugar entre las avenidas Guerrero y Doctor Noriega, cuando el menor de edad estaba sobre la banqueta en compañía de personas adultas y de pronto sale corriendo hacia la calle, sin poder ser detenido. En ese momento pasa un autobús urbano y pasa por encima del menor. El percance fue atendido por elementos de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, para el deslinde de responsabilidades.

Fraude Procesan a Eileen y Jairo Yahir por fraude en Hermosillo: Vendían propiedades que no tenían

ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN

Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), dio una breve entrevista a distintos medios de comunicación durante la tarde de este martes 28 de enero y confirmó que el conductor de la unidad de transporte público se encuentra detenido mientras se realiza la debida investigación: "Ya está una persona detenida, se están haciendo los dictamenes correspondientes para establecer la posible responsabilidad del conductor del vehículo".

El fiscal general del estado precisó que en las próximas horas se determinaría "si hay elementos para ejercer acción penal" en contra del chofer del camión y explicó porqué delito podría ser procesado: "Dependiendo, esperemos que el niño pueda sobrevivir y en su caso sería lesiones culposas, a reserva de la vida (del menor)". Asimismo, se pronunció acerca del video viral que circula en redes, el cual ha dado pie a que se responsabilice a los padres del niño por el descuido:

No lo he analizado, pero me dicen que el video por sí mismo se explica, pero tenemos que ver si pese a lo que se ve en el video, el chofer tiene algún tipo de sanción".