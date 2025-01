Sonora: Hombre es ultimado en Cajeme; testigos aseguran que intentó huir por su vida

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que el año no tiene ni cuatro días de haber comenzado, los hechos violentos comenzaron a registrarse prácticamente desde la primera noche de este 2025. Tan solo, el día de ayer, te comentamos del primer macabro hallazgo que fue localizado en una localidad de Guanajuato. Por otro lado, el pasado viernes 4 de enero se registraron dos ataques armados en las inmediaciones de la cabecera municipal de Cajeme.

Los hechos ocurrieron en la colonia Villa Bonita, entre las calles de Coahuila y Cimarrón, a fuera de un domicilio. Según información mencionada por algunos testigos, la víctima se encontraba en la vía pública, cuando fue agredido por civiles armados. De acuerdo con algunos reportes, la víctima habría intentado salvaguardar su integridad, por lo que trató de escapar del sitio, pero no logró hacerlo ileso.

Reportan ataque armado en Cajeme

Como se mencionó anteriormente, el hombre, de aproximadamente 45 años, fue alcanzado por las balas, por lo que terminó por caer al piso. Los primeros en percatarse de lo que estaba ocurriendo fueron algunos testigos, quienes se encargaron de contactar con el número de emergencia, 911, para que las autoridades acudieran a investigar lo que estaba ocurriendo. Momentos más tarde, arribaron agentes Policía Municipal y miembros de la Cruz Roja.

Una vez en el sitio, los socorristas intentaron auxiliar a la víctima brindándole los primeros auxilios, pero cuando lo revisaron se percataron de que ya no contaba con signos vitales, por lo que no tuvieron mayor opción que certificar su muerte. Como suele pasar en este tipo de casos, las autoridades no pudieron identificar a la víctima por lo que fue clasificado como desconocido. El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense (Semefo).

Ataque armado en Cajeme deja a una víctima fatal

Durante la jornada del pasado viernes 3 de enero, se registró un ataque armado en las inmediaciones de Cajeme, aunque en esta ocasión se registró en la colonia Faustino Félix, entre las calles Fernando Montes de Oca, Tabasco y Coahuila. Alrededor de las 20:00 horas, unos sujetos ingresaron a un inmueble, donde ejecutaron a dos mujeres y a un hombre. Si bien, un equipo de paramédicos intentó auxiliar a las víctimas, no lograron hacerlo.

